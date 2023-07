Théophraste Renaudot : « héros de roman ou roman du héros », conférence par Nicole Buresi Salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault, 11 octobre 2023, Châtellerault.

Théophraste Renaudot : « héros de roman ou roman du héros », conférence par Nicole Buresi

Le médecin Théophraste Renaudot avait la stature d’un véritable héros, si l’on se réfère aux innombrables inventions qu’on lui doit, à l’énergie extraordinaire qu’il lui fallut pour les imposer malgré ses détracteurs, et au don d’organisateur hors pair qu’il manifesta pour les faire fonctionner. Ses biographies en témoignent et la première partie de la conférence rappellera ses « exploits » qui le rendent si intéressant pour un romancier ou une romancière.

Mais faire le roman de ce héros, sans le trahir, suppose, non seulement de connaître son œuvre, de ressentir pour lui admiration et empathie, mais de mettre en place un ensemble de « stratégies » pour le rendre proche du lecteur. Nicole Buresi auteur littéraire de Loudun, se propose donc dans un second temps de révéler le travail littéraire qui a conduit à la « fabrique » de ce « héros de roman», dans l’ouvrage qu’elle lui a consacré, le roman intitulé Le Testament secret de Théophraste Renaudot.

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:30:00+02:00

