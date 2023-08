Forum « mémoire : le vieillissement n’est pas une fatalité » Salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault, 26 septembre 2023, Châtellerault.

Forum « mémoire : le vieillissement n’est pas une fatalité » Mardi 26 septembre, 09h00 Salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Entrée gratuite, sur inscription au 05 49 44 86 67, possibilité de restauration sur place (12€)

Trous de mémoire à répétition, impossible de se souvenir du nom d’une personne, mot sur le bout de la langue…

Qui n’a jamais été perturbé par ses plaintes mnésiques nous faisant parfois penser au pire ? Heureusement dans 90% des cas il s’agit de troubles normaux de la mémoire liés à l’âge qu’il est aisé de compenser.

Pour comprendre ce qu’est le vieillissement normal de la mémoire et dédramatiser les plaintes mnésiques, l’association MSA Services Poitou, en coordination avec le Département de la Vienne et en partenariat avec des acteurs locaux, se mobilise pour vous proposer un forum « MEMOIRE : LE VIEILLISSEMENT N’EST PAS UNE FATALITE ».

Au programme :

– Débat théâtral « ça j’ai su », unique en France, de la compagne Noctilus

– Conférence « les troubles de la mémoire : les comprendre, les prévenir » animée par le Docteur SIMON – gériatre

– Découverte des ateliers « mémoire » animés par les associations : Mémoires 14, Le Centre et MSA Services Poitou.

– Découverte des actions de prévention mise en oeuvre sur le territoire de Grand Châtellerault

Présence sur place de nombreux professionels de l’accompagnement des seniors et de la stimulation cognitive.

Entrée gratuite, possibiltité de restauration sur place (12€), inscription obligatoire avant le 19 septembre 2023 au 05 49 44 86 67

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T17:00:00+02:00

