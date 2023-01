Bal Folk et Stage Salle de la Gemmetrie, Saint-Barthélemy-d’Anjou (49)

avec Khaverim et Notembulles Salle de la Gemmetrie, Saint-Barthélemy-d’Anjou (49) 3, Rue des Lauriers Salle de la Gemmetrie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, France [{“link”: “mailto:folkanjou@gmail.com”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/40988”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] L’association Folkanjou organise : – un stage l’après-midi à 15h avec le groupe Khaverim (accueil participants à 14h30) : danses d’Israël (initiation et perfectionnement). Programme à venir ultérieurement … Inscriptions obligatoires pour le stage. téléph. 02 41 60 32 82 ou 06 70 13 47 59 e-mail : folkanjou@gmail.com A l’issue du stage, café, boissons et goûters sont prévus pour les stagiaires. – à 19 h, repas partagé avec stagiaires, musiciens et danseurs souhaitant nous rejoindre, chacun apportant un plat salé ou sucré ou les deux. – un bal Folk à partir de 20h30 avec les groupes : Khaverim

Notembulles Salle de la Gemmetrie, rue des Lauriers à Saint Barthélémy d’Anjou (49) Tarifs : à préciser ultérieurement – stage seul : – bal uniquement : -stage + bal : source : événement Bal Folk et Stage publié sur AgendaTrad

