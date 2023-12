Réveillon de la St Sylvestre Salle de la Garenne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 31 décembre 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2024-01-01

Repas et soirée dansante. Cotillons à minuit. Uniquement sur réservation jusqu’au 20 décembre avec versement d’arrhes de 30€/personne non remboursables..

Menu :

Soupe de Champagne et ses toasts

Crème Dubarry

Foie gras maison avec son chutney de figues

Trou Javerlhacois

Paupiette de chapon avec son jus de volaille crémé

Purée de pomme de terre truffée

Salade et fromages

Douceur du Nouvel An

Café

1 verre de vin offert

Menu enfant moins de 12 ans « repas festif »+ 1 boisson

EUR.

Salle de la Garenne

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin