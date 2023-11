Vide ta chambre Salle de la Garenne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 26 novembre 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert,Dordogne

L’association Farandole vous propose un espace de vente pour vos jouets, matériel de puériculture, livres, textile de chambre… maquillage pour les enfants offert, vente de sandwich, crêpes, boissons. Pour les exposants 5€ les 2 tables (=2.40M)..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle de la Garenne

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Farandole association offers a sales area for your toys, childcare equipment, books, bedroom textiles… children’s make-up free of charge, sandwiches, crêpes and drinks for sale. For exhibitors 5? per 2 tables (=2.40M).

La asociación Farandole ofrece un espacio de venta de juguetes, material de puericultura, libros, textiles para el dormitorio, etc. Maquillaje infantil gratuito, bocadillos, crêpes y bebidas. Para los expositores 5? por 2 mesas (=2,40M).

Der Verein Farandole bietet Ihnen einen Verkaufsraum für Ihre Spielsachen, Babyausstattung, Bücher, Schlafzimmertextilien… Kinderschminken wird angeboten, Verkauf von Sandwiches, Crêpes und Getränken. Für Aussteller 5? pro 2 Tische (=2.40M).

Mise à jour le 2023-11-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin