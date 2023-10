Soirée jeux Salle de la Gare Tence, 11 septembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

L’association « Les jeux du plateau » vous propose des rencontres conviviales autour des jeux de société. Sont bienvenus, joueurs occasionnels, joueurs passionnés, de tout âge, toute origine, tout milieu….

2023-09-11 19:30:00 fin : 2023-09-11 . EUR.

Salle de la Gare

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The association « Les jeux du plateau » proposes friendly meetings around board games. Are welcome, occasional players, passionate players, of any age, any origin, any background…

La asociación « Les jeux du plateau » propone encuentros amistosos en torno a los juegos de mesa. Son bienvenidos los jugadores ocasionales, los apasionados, de cualquier edad, de cualquier origen, de cualquier procedencia…

Der Verein « Les jeux du plateau » bietet Ihnen gesellige Treffen rund um Gesellschaftsspiele an. Willkommen sind sowohl Gelegenheitsspieler als auch begeisterte Spieler jeden Alters, jeder Herkunft, jedes Milieus…

Mise à jour le 2023-09-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon