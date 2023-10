Cet évènement est passé Saint Mart’ Game 2023 Salle de la Gare Saint-Martin-la-Plaine Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Martin-la-Plaine Saint Mart’ Game 2023 Salle de la Gare Saint-Martin-la-Plaine, 21 octobre 2023, Saint-Martin-la-Plaine. Saint Mart’ Game 2023 21 et 22 octobre Salle de la Gare Gratuit Jeux vidéo rétros

Jeux en Réalité Virtuelle (VR)

Compétition Just Dance

Buvette 21 & 22 OCTOBRE Salle de La Gare de 13hà 18h

SAINT MARTIN LA PLAINE ENTREE GRATUITE Source: https://saintmartinlaplaine.fr/saint-mart-game-202321-22-octobre/ Salle de la Gare 4 Rue René Charre 42800 Saint Martin La Plaine Saint-Martin-la-Plaine 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://saintmartinlaplaine.fr/saint-mart-game-202321-22-octobre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T13:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-22T13:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 Jeux vidéo Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Martin-la-Plaine Autres Lieu Salle de la Gare Adresse 4 Rue René Charre 42800 Saint Martin La Plaine Ville Saint-Martin-la-Plaine Departement Loire Lieu Ville Salle de la Gare Saint-Martin-la-Plaine latitude longitude 45.548595;4.590917

Salle de la Gare Saint-Martin-la-Plaine Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-la-plaine/