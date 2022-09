La migration des oiseaux dans le Tarn Salle de la gare – 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

La migration des oiseaux dans le Tarn Salle de la gare – 81160 Saint-Juéry, 1 octobre 2022, Saint-Juéry. La migration des oiseaux dans le Tarn Samedi 1 octobre, 20h30 Salle de la gare – 81160 Saint-Juéry

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Conférence – diaporama proposée par la Communauté d’agglomération de l’Albigeois et la LPO Tarn à la découverte de la migration des oiseaux dans le Tarn. handicap moteur mi Salle de la gare – 81160 Saint-Juéry 1, avenue de la Gare – 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie A l’occasion des Journées européennes de la migration, la Communauté d’agglomération de l’Albigeois et la Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn vous invitent à une soirée de découverte du fascinant phénomène de la migration des oiseaux dans le Tarn.

Au travers d’un diaporama commenté par la LPO Tarn, vous découvrirez la diversité des espèces survolant notre département et les adaptations leur permettant, deux fois par an, de réaliser leurs fabuleux voyages !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T20:30:00+02:00

2022-10-01T22:30:00+02:00 Gérard BISMES – LPO Tarn

Détails Catégories d’évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu Salle de la gare - 81160 Saint-Juéry Adresse 1, avenue de la Gare - 81160 Saint-Juéry Ville Saint-Juéry Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Salle de la gare - 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Departement Tarn

Salle de la gare - 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-juery/

La migration des oiseaux dans le Tarn Salle de la gare – 81160 Saint-Juéry 2022-10-01 was last modified: by La migration des oiseaux dans le Tarn Salle de la gare – 81160 Saint-Juéry Salle de la gare - 81160 Saint-Juéry 1 octobre 2022 Saint-Juéry Salle de la gare - 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry

Saint-Juéry Tarn