Concert Piano & Violoncelle
Samedi 9 décembre, 20h30
Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry
Entrée libre. Un chapeau sera disponible à l'entrée pour les personnes souhaitant laisser une participation à leur convenance.
Sonates pour piano et violoncelle interprétées par Célia QUILICHINI, Piano et Naïs RIVAREL, violoncelle.

Programme : 1ère partie :

Robert Schumann Fantasiestücke op. 73

Adagio et Allegro op. 70 Claude Debussy Sonate pour violoncelle et piano 2ème partie :

Rita Strohl Solitude Henriette Bosmans Sonate pour violoncelle et piano

Début du spectacle à 20H30.

Début du spectacle à 20H30.
Organisation d'un pot de l'amitié après le concert afin de faciliter l'échange avec les artistes et entre spectateurs.
Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry
Avenue de la Gare, saint-juéry
Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

