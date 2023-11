Le Petit Théâtre de la Madeleine Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’Évènement: Saint-Juéry

Le Petit Théâtre de la Madeleine 2 et 3 décembre Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry, 2 décembre 2023, Saint-Juéry. Le Petit Théâtre de la Madeleine 2 et 3 décembre Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry 10 Mus par une volonté farouche de conquérir le monde, les personnages foncent en avant dans l'espoir de réaliser la grande promesse que l'avenir, croient-ils, leur réserve mais battent en retraite lorsqu'ils se rendent compte que leur vie quotidienne ne sera jamais à la hauteur de leurs espérances.

Hanock Levin, nous fait passer du rire aux larmes, il nous invite à nous reconnaître en eux à aimer la part d'humanité, de rêve, de faiblesse et de lâcheté qui est en eux, qui est en nous. Avec Myriam Armbruster, Thierry Artigues, Fanny Berlou, Jean-Michel Dechaume, Catherine Foucher, Camille Froment, Ronan Lhenoret, Éric Meut, Christelle Peraudeau, Patrice Rafel, Jocelyne Robert.

