Salon des Séniores Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’Évènement: Saint-Juéry

Tarn Salon des Séniores Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry, 20 octobre 2023, Saint-Juéry. Salon des Séniores Vendredi 20 octobre, 09h00 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry gratuit De 9 h à 18 h, des professionels de santé seront présents pour apporter leurs conseils, vous pourrez assister à des conférences et des ateliers. Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Avenue de la Gare, saint-juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-saint-juery.fr/Salon-des-seniors »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00 service communication Détails Catégories d’Évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Adresse Avenue de la Gare, saint-juéry Ville Saint-Juéry Departement Tarn Lieu Ville Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry latitude longitude 43.946444;2.207961

Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-juery/