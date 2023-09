DOUBLE JE Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry, 23 septembre 2023, Saint-Juéry.

DOUBLE JE Samedi 23 septembre, 20h30 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry 10

La petite histoire du duo…

Il n’y a pas de hasard, que des rencontres.

Celle-ci est plutôt atypique : au détour d’un tatami, ces deux-là se jaugent, se tournent autour et découvrent qu’en plus des arts martiaux, ils partagent aussi la passion de la musique.

Rendez-vous est pris et très vite survient ce frisson, rare et délicieux de se connaître depuis des lustres.

Les notes et les mots se combinent, naturellement, sans effort.

Des émotions partagées, la conviction intime que la musique prend tout son sens sur les planches, au contact. Un même goût du travail, des surprises, une bonne dose d’énergie, de générosité et … beaucoup de rigolade.

Deux identités avec la même attirance pour le jeu et l’envie de le partager.

Samedi 23 septembre, 20h30 à La Gare

Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Avenue de la Gare, saint-juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://programmationsaintjuery.festik.net/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

service communication