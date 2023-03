Les rendez-vous de la thermographie – 29 mars > 15 juin 2023 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’Évènement: Saint-Juéry

Tarn

Les rendez-vous de la thermographie – 29 mars > 15 juin 2023 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry, 29 mars 2023, Saint-Juéry. Les rendez-vous de la thermographie – 29 mars > 15 juin 2023 Mercredi 29 mars, 19h00 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Gratuit 12 soirées près de chez vous du 29 mars au 15 juin 2023.

Afin de répondre à vos questions, l’Agglo relance, en partenariat avec le Guichet Tarn Rénov’Occitanie, les Soirées de la Thermographie. Elle a mandaté un prestataire, Néotim, pour filmer les déperditions énergétiques des logements pendant la période de froid. Douze soirées de restitution sont organisées dans l’agglomération de fin mars à juin. Nouveauté, deux d’entre elles se feront sous forme de déambulations en direct : à Saint Juéry (Salle de la Gare) et Albi (Maison des sports). Vous suivrez la caméra thermique sur le camion du prestataire Néotim et pourrez visualiser les déperditions énergétiques via un écran fixé à l’arrière du camion. L’Agglo vous donne rendez-vous : Mercredi 29 mars, 19h – Salle de la Gare, Saint-Juéry – Déambulation en direct Jeudi 6 avril, 19h – Maison des sports, Albi – Déambulation en direct

Mercredi 12 avril, 18h30 – Mairie, salle du Conseil, Terssac

Jeudi 20 avril, 18h30 – Espace conférence, Place Edmond Canet, Albi

Mercredi 26 avril, 18h30 – Maison de quartier du Castelviel, Albi

Jeudi 27 avril, 19h – Maison de quartier de Lapanouse, Albi Jeudi 11 mai, 18h30 – Ferme de Pratgraussals, Albi

Mercredi 24 mai, 18h30 – Salle associative, Fréjairolles

Jeudi 25 mai, 18h30 – Maison de quartier de Ranteil, Albi Mercredi 7 juin, 18h30 – Salle Georges Albinet, Arthès

Jeudi 8 juin, 18h30 – Salle Robert Raynal, Dénat

Jeudi 15 juin, 18h30 – Salle socioculturelle, Carlus Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Avenue de la Gare, saint-juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-vous-de-la-thermographie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T19:00:00+02:00 – 2023-03-29T21:00:00+02:00

2023-03-29T19:00:00+02:00 – 2023-03-29T21:00:00+02:00 thermographie isolation Atelier graphique Saint-Jean

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Adresse Avenue de la Gare, saint-juéry Ville Saint-Juéry Departement Tarn Lieu Ville Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry

Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-juery/

Les rendez-vous de la thermographie – 29 mars > 15 juin 2023 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry 2023-03-29 was last modified: by Les rendez-vous de la thermographie – 29 mars > 15 juin 2023 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry 29 mars 2023 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry Saint-Juéry Salle de la Gare

Saint-Juéry Tarn