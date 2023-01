Stages mensuels de sculpture / modelage terre Salle de La Gambade Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Stages mensuels de sculpture / modelage terre 4 février – 6 mai, les samedis Salle de La Gambade

80

Créer votre première sculpture, passer dans le monde du volume 3D avec l’argile cette matière vivante (formes simples, figuratives, stylisées ou abstraites) je vous accompagnerais dans votre créat… Salle de La Gambade Mairie de Mesquer, Place de l’Hôtel 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire Créer votre première sculpture, passer dans le monde du volume 3D avec l’argile cette matière vivante (formes simples, figuratives, stylisées ou abstraites) je vous accompagnerais dans votre création.

De 4 à 6 personnes.

Pour débutants ou confirmés, ados/adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-05-06T17:30:00+02:00

