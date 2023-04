Stages mensuels de sculpture / modelage terre Salle de La Gambade Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Stages mensuels de sculpture / modelage terre Salle de La Gambade, 4 février 2023, Mesquer. Stages mensuels de sculpture / modelage terre 4 février – 16 décembre, les samedis Salle de La Gambade Atelier: 80 Créer votre première sculpture, passer dans le monde du volume 3D avec l’argile cette matière vivante (formes simples, figuratives, stylisées ou abstraites) je vous accompagnerais dans votre création.

De 4 à 6 personnes.

De 4 à 6 personnes.

Pour débutants ou confirmés, ados/adultes.

