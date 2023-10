Balèti de la Châtaigne Salle de la Galerie, Fuveau (13) Balèti de la Châtaigne Salle de la Galerie, Fuveau (13), 4 novembre 2023, . Balèti de la Châtaigne Samedi 4 novembre, 20h30 Salle de la Galerie, Fuveau (13) Le temps des châtaignes est revenu avec notre balèti. Cette année nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Oc’Stanza et la Class’Trad du conservatoire d’Aix-en-Provence. Il n’y aurait pas de Balèti de la châtaigne sans châtaignes grillées bien sûr! Nous vous proposerons également des crêpes sucrées. Les portes ouvriront à 20h30 pour un début de bal à 21h00. Pour information nous avons la chance d’avoir un parquet! Au plaisir de vous y retrouvez ! source : événement Balèti de la Châtaigne publié sur AgendaTrad Salle de la Galerie, Fuveau (13) Rue Frédéric Mistral

Salle de la Galerie, 13710 Fuveau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45025 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Salle de la Galerie, Fuveau (13) Adresse Rue Frédéric Mistral Salle de la Galerie, 13710 Fuveau, France latitude longitude 43.454544;5.563718

