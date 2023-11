CONCERT – MONADA Salle de la Fruitière – Bâtisse du Bois du Baron Saint-Laurent-de-Mure, 25 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Mure.

CONCERT – MONADA Samedi 25 novembre, 19h30 Salle de la Fruitière – Bâtisse du Bois du Baron Billeterie en ligne

«Monada» signifie «précieux, mignon» en espagnol.

2 sœurs, auteurs-compositrices interprètes, au parcours fait d’itinérances.

Mona joue de la guitare,

Nada, du piano.

Leur duo se forme fin 2016, autour de leurs deux prénoms et d’un même désir d’expression libre et vivace.

Elles sont riches de multiples cultures : méditerranéennes, européennes, aux influences françaises, latine ou encore hispano-orientales.

Leur univers métissé est une source d’inspiration, tant dans leur chant que dans leur musique, mais elles tiennent avant tout à défendre la chanson française.

Toutes deux prônent un dialogue universel et pacifique, et par-dessus tout, un message de liberté et d’hymne à la vie.

N’attendez plus pour découvrir leur univers envoutant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

