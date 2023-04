(Théâtre) « Les Confinés » Tous publics Salle de la Fruitière – Bâtisse du Bois du Baron Saint-Laurent-de-Mure Catégories d’évènement: Rhône

(Théâtre) « Les Confinés » Tous publics Salle de la Fruitière – Bâtisse du Bois du Baron, 12 mai 2023, Saint-Laurent-de-Mure. (Théâtre) « Les Confinés » Tous publics Vendredi 12 mai, 20h30 Salle de la Fruitière – Bâtisse du Bois du Baron Sur réservation, Plein tarif : 15 € Tarif réduit (- 18 ans et étudiants) : 9 € Lolotte et Colin vivent une paisible retraite de commerçants poissonniers.

Paisible jusqu’à ce qu’ils se retrouvent confinés – virus oblige – avec leur fille Julienne, débarquée à l’improviste.

Et de paisible, la retraite vire au mélodramatique hilarant …

Billeterie : https://www.saintlaurentdemure.org
Salle de la Fruitière – Bâtisse du Bois du Baron
7 Bis rue des docteurs vachers, 69720 Saint-Laurent-de-Mure

