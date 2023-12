stage de danses des Blakans avec Patricia Petitcolas salle de la Forgerie, Cognin (73), 21 janvier 2024 09:00, .

Stage danses des Balkans animé par Patricia Petitcolas

Après quelques années d’enfance bercées de danse classique, elle découvre les danses traditionnelles du monde puis les bals folks à l’adolescence. Attirée par la joie et la convivialité qu’elles véhiculent, elle se spécialise peu à peu dans les danses d’Israël et des Balkans, tout en contiuant à explorer les danses traditionnelles de France et d’Europe.

Au début des années 2000, elle commence à animer des ateliers dans le Larzac et dans la région grenobloise, puis dans le Briançonnais et la vallée de la Clarée où elle pose finalement ses valises.

En 2007, elle crée l’association « farandoles en montagne », qui propose des ateliers, des stages, des spectacles et animations.

de 10h à 13H, salle de la Forgerie à Cognin.

tarif: adhérent 10 euros, non adhérent 12 euros.

lien d’inscription: https://www.helloasso.com/associations/amtrad/evenements/stage-de-danses-des-balkans-et-bal-toutes-danses

salle de la Forgerie, Cognin (73) Avenue de Corinthe

salle de la Forgerie, 73160 Cognin, France

2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T13:00:00+01:00

