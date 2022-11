Stage de flûte avec Solène Riot salle de la Forgerie, Cognin (73)

Stage de flûte avec Solène Riot salle de la Forgerie, Cognin (73), 21 janvier 2023, . Stage de flûte avec Solène Riot Samedi 21 janvier 2023, 13h30 salle de la Forgerie, Cognin (73)

60€

avec Solène Riot salle de la Forgerie, Cognin (73) 16, Rue de la Forgerie salle de la Forgerie, 73160 Cognin, France [{« link »: « mailto:info@amtrad.net »}, {« link »: « http://www.amtrad.net »}, {« link »: « mailto:riot@yahoo.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39920 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Samedi 21 janvier : La valse dans tous ses états Comment choisir son ornementation, créer une variation, trouver la souplesse en gardant la cadence. Samedi 4 mars : Bourrée à deux temps, jeux de rythmes Jouer avec les rythmes binaires, maîtriser et utiliser les syncopes, garder le tempo ! Samedi 10 juin : La mazurka et ses mille visages Enlevée ou langoureuse, partons à la découverte de la mazurka. Travail sur le phrasé, le swing et les caractéristiques musicales de la danse. Stages ouverts aux joueurs de flûtes à bec et flûte traversière. Chaque stage est indépendant.Travail sur des mélodies traditionnelles et compositions modernes. Chaque stagiaire repartira avec un dossier « répertoire » Niveau intermédiaire et avancé. Lieu : Canal des arts de Cognin (73) Renseignements et inscriptions : info@amtrad.net / www.amtrad.net solene_riot@yahoo.fr / 06 86 77 60 49 source : événement Stage de flûte avec Solène Riot publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T13:30:00+01:00

2023-01-21T17:30:00+01:00

Détails Autres Lieu salle de la Forgerie, Cognin (73) Adresse 16, Rue de la Forgerie salle de la Forgerie, 73160 Cognin, France Age maximum 110 lieuville salle de la Forgerie, Cognin (73)

salle de la Forgerie, Cognin (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//