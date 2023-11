Vide ta chambre ! Salle de la Fontaine Saint-firmin-des-bois Catégorie d’Évènement: Saint-Firmin-des-Bois Vide ta chambre ! Salle de la Fontaine Saint-firmin-des-bois, 26 novembre 2023, Saint-firmin-des-bois. Vide ta chambre ! Dimanche 26 novembre, 08h00 Salle de la Fontaine Jouets, vêtements enfants et puériculture !

Buvette et restauration salée/sucrée sur place. Renseignements et réservation obligatoire.

Places limitées attribution selon ordre d'arrivée des réservations.

