Vide ta chambre Salle de la Fontaine Asserac, 3 décembre 2023, Asserac.

Vide ta chambre Dimanche 3 décembre, 09h00 Salle de la Fontaine Inscription: 8

Inscription en Mairie avant le 18 Novembre 2023.

Table de 1.80m comprise.

Le règlement sera remis à l’inscription.

Tout enfant exposant doit être accompagné d’un adulte.

Buvette et restauration sur place.

Salle de la Fontaine Rue de la Fontaine 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « email », « value »: « info@asserac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.asserac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-ta-chambre-asserac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

