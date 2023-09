Repas animé Salle de la fontaine Asserac Catégories d’Évènement: Asserac

Loire-Atlantique Repas animé Salle de la fontaine Asserac, 14 octobre 2023, Asserac. Repas animé Samedi 14 octobre, 19h00 Salle de la fontaine Inscription: 15, Inscription: 7 Repas animé avec spectacle de magie par Eric le magicien et DJ ! Repas :

– Apéritif offert

– Blanquette de veau

– Fromages

– Dessert Réservation a effectué avant le 06 octobre 2023. Salle de la fontaine 14 Rue de la fontaine 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/repas-anime-asserac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T05:00:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T05:00:00+02:00 FAMILLE JEUNESSE Détails Catégories d’Évènement: Asserac, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle de la fontaine Adresse 14 Rue de la fontaine 44410 Asserac Ville Asserac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle de la fontaine Asserac latitude longitude 47.43081;-2.39167

Salle de la fontaine Asserac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asserac/