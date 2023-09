Gratiferia Salle de la Fontaine Asserac, 24 septembre 2023, Asserac.

Gratiferia Dimanche 24 septembre, 10h00 Salle de la Fontaine Gratuit: 0

GRATIFERIA en partenariat avec la bibliothèque et l’association Le Sassérakois.

Déposez plantes, livres, CD, DVD, jouets, jeux, vêtements, petites déco et reprenez ce que vous voulez !

Dépôt le jeudi et vendredi à l’école Jacques Raux et mercredi et samedi à la bibliothèque d’Assérac.

PROGRAMME :

10h00 : Impro Ado avec la compagnie Crieurs de Boucan

11h00 : Duo de harpiste

12h00 : Nelly LE PALABE et son accordéon

15h00 : Démonstration et initiation à la danse bretonne avec l’association Azereg Dans

16h00 : Lectures et Kamishibaï

Salle de la Fontaine Rue de la Fontaine 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

