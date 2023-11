Fest-Noz de la Saint-Sylvestre Salle de la Fontaine 44410 Asserac Asserac Catégories d’Évènement: Asserac

Fest-Noz de la Saint-Sylvestre
Dimanche 31 décembre, 22h00
Salle de la Fontaine 44410 Asserac
Inscription: 12, Inscription: 17

– Françoise & Agnès

– Harry Pouné

– Diais / Mahé

– Trio Alcon
Cocktail et soupe à l'oignon offerts.

2023-12-31T22:00:00+01:00 – 2024-01-01T08:00:00+01:00

Salle de la Fontaine 44410 Asserac
Asserac 44410 Loire-Atlantique

