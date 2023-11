Marché de Noël Salle de La Fontaine 44410 Asserac Asserac, 16 décembre 2023, Asserac.

Marché de Noël Samedi 16 décembre, 15h00 Salle de La Fontaine 44410 Asserac Gratuit: 0

Marché de Noël avec de nombreuses animations !

– Créateurs, Gastronomie, Artisanats

– Passage et photo avec le Père Noël

– Aniamtions enfants

– Chocolat chaud, vin chaud, marrons grillés, gâteaux, bonbons

Salle de La Fontaine 44410 Asserac

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

FAMILLE LOISIRS