Bal trad Trad’Auz + Réménilhe Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31) Bal trad Trad’Auz + Réménilhe Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31), 2 décembre 2023, . Bal trad Trad’Auz + Réménilhe Samedi 2 décembre, 20h30 Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31) gratuit Après le succès du bal organisé par la Calandreta de Castanet le 4/11 dernier, Trad’Auz et Réménilhe remettent le couvert à la belle salle de la Durante à Auzeville Tolosane samedi 2 décembre 2023 à partir de 20h30. Venez profiter de l’énergie de ces 2 groupes qui vont vous entraîner dans la danse traditionnel de notre belle région ! source : événement Bal trad Trad’Auz + Réménilhe publié sur AgendaTrad Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31) 1, Chemin du Moulin Armand

Salle de la Durante, 31320 Auzeville-Tolosane, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46279 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T00:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31) Adresse 1, Chemin du Moulin Armand Salle de la Durante, 31320 Auzeville-Tolosane, France Age max 110 Lieu Ville Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31) latitude longitude 43.530565;1.487058

