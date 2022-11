Bal trad Trad’Auz + Réménilhe Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31)

Bal trad Trad’Auz + Réménilhe Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31), 3 décembre 2022, . Bal trad Trad’Auz + Réménilhe Samedi 3 décembre, 20h30 Salle de la Durante, Auzeville-Tolosane (31)

Trad'Auz et Réménilhe vous invitent à venir danser à Auzeville. Venez nombreux car nous espérons créer une dynamique d'évènements autour de la musique à danser dans le sud-est toulousain. Ce sera l'occasion de découvrir Trad'Auz : groupe nouvellement constitué de 8 instrumentistes passionnés et chaleureux qui ont hâte de partager leur passion avec des danseurs enthousiastes. Et un peu de chaleur, en ces temps troubles, ne se refuse pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:30:00+01:00

2022-12-04T00:30:00+01:00

