Cours de cuisine Salle de la Duchesse Anne Le pouliguen, 9 novembre 2023, Le pouliguen.

Cours de cuisine 9 – 30 novembre Salle de la Duchesse Anne Inscription: 5

Jeudi 9 novembre : avec Axel Marcilly, du restaurant « Bistrobaule » (La Baule).

Mercredi 15 novembre : avec Stéphane Trouillard, du restaurant « Brigitte » (La Baule).

Jeudi 23 novembre : avec Jean-Claude Touzé, de la maison et table d’hôtes « La balade des Marais » (Saint-Molf)

Jeudi 30 novembre : avec Guillaume Menand de « GM Chocolaterie » (Pornichet)

Inscriptions : 06 11 02 11 67

Programme : atelierdugout44.fr

Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 70 88 94 »}, {« type »: « email », « value »: « atelierdugout44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.atelierdugout44.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cours-de-cuisine-le-pouliguen-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T15:30:00+01:00 – 2023-11-10T01:30:00+01:00

2023-11-30T15:30:00+01:00 – 2023-12-01T01:30:00+01:00

LOISIRS Y|ATELIERDUGOUT|COURSDECUISINEOCTOBRE23