Invitation Voeux du Maire – La Bernardière Vendredi 5 janvier 2024, 19h00 Salle de la Doline

Début : 2024-01-05T19:00:00+01:00 – 2024-01-05T23:00:00+01:00

Claude DURAND, Maire de La Bernardière et le conseil municipal vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année…

…et sont heureux de vous convier à la soirée des vœux du Maire et au moment de convivialité qui suivra.

Cette soirée sera l’occasion d’évoquer les moments forts vécus en 2023 et de présenter les projets à venir en 2024, dont l’étude de faisabilité de commune nouvelle avec Cugand. Le cabinet NEPSIO sera présent lors de cette soirée pour répondre aux questionnements des Bernardins sur cette étude.

Salle de la Doline Rue du chanoine Bouchet, 85610 La bernardière La Bernardière 85610 Vendée Pays de la Loire