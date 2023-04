PROJECTION DIEUZE : MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ Salle de la Délivrance Dieuze Catégories d’Évènement: Dieuze

Moselle

PROJECTION DIEUZE : MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ Salle de la Délivrance, 26 avril 2023, Dieuze . Dieuze ,Moselle , PROJECTION DIEUZE : MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ 9 Les Salines Royales Salle de la Délivrance Dieuze Moselle Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales

2023-04-26 20:30:00 – 2023-04-26

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales

Dieuze

Moselle . Synopsis

Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais. salinesroyales-dieuze@orange.fr +33 3 87 86 06 07 http://www.salinesroyales.fr/ Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Dieuze, Moselle Autres Lieu Dieuze Adresse Dieuze Moselle Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Ville Dieuze Departement Moselle Tarif Lieu Ville Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze

Dieuze Dieuze Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieuze /

PROJECTION DIEUZE : MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ Salle de la Délivrance 2023-04-26 was last modified: by PROJECTION DIEUZE : MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ Salle de la Délivrance Dieuze 26 avril 2023 9 Les Salines Royales Salle de la Délivrance Dieuze Moselle Moselle Salle de la Délivrance Dieuze

Dieuze Moselle