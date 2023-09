Octobre rose : marche à Lessard-le-National Salle de la Curaine de Lessard-le-National Lessard-le-National Catégories d’Évènement: Lessard-le-National

Saône-et-Loire Octobre rose : marche à Lessard-le-National Salle de la Curaine de Lessard-le-National Lessard-le-National, 1 octobre 2023, Lessard-le-National. Octobre rose : marche à Lessard-le-National Dimanche 1 octobre, 09h30 Salle de la Curaine de Lessard-le-National Venez nombreux participer à la randonnée octobre rose au départ de Lessard-le-National. 2 parcours sont proposés : un circuit pédestre de 5 km

et un en vélo de 12 km

Des délégués du secteur distribueront de petites bouteilles d’eau. Vous pourrez faire des dons au profit des associations de lutte contre le cancer : Cora Saône, Ailes aident, Toujours femme et La ligue. Salle de la Curaine de Lessard-le-National Rue de la Mairie 71530 LESSARD-LE-NATIONAL Lessard-le-National 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:30:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

2023-10-01T09:30:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00 Octobre rose Prévention cancer Détails Catégories d’Évènement: Lessard-le-National, Saône-et-Loire Autres Lieu Salle de la Curaine de Lessard-le-National Adresse Rue de la Mairie 71530 LESSARD-LE-NATIONAL Ville Lessard-le-National Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Salle de la Curaine de Lessard-le-National Lessard-le-National latitude longitude 46.863851;4.84112

Salle de la Curaine de Lessard-le-National Lessard-le-National Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lessard-le-national/