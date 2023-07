Randonnée Téléthon Salle de la culture et des loisirs Chéniers, 1 octobre 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Randonnée pédestre accompagnée circuit de 12 kms, randonnée familiale ouverte à tous. Tarif : collecte au profit de Téléthon participation libre.

RDV salle de la culture et des loisirs à 13h30.

Rens 06 77 45 17 40 ou 05 55 81 21 51..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Salle de la culture et des loisirs

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Accompanied hike, 12 km circuit, family hike open to all. Price: fund-raising for Téléthon, free participation.

RDV salle de la culture et des loisirs at 1:30pm.

Information 06 77 45 17 40 or 05 55 81 21 51.

Paseo acompañado, circuito de 12 km, paseo familiar abierto a todos. Precio: colecta a beneficio de Téléthon, participación libre.

Punto de encuentro: Salle de la Culture et des Loisirs a las 13.30 h.

Información 06 77 45 17 40 o 05 55 81 21 51.

Begleitete Wanderung Rundgang von 12 kms, Familienwanderung für alle offen. Tarif: Sammlung zugunsten von Téléthon freie Teilnahme.

RDV salle de la culture et des loisirs um 13:30 Uhr.

Rens 06 77 45 17 40 oder 05 55 81 21 51.

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Pays Dunois