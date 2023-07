7 ème Salon des antiquaires Salle de la culture et des loisirs Chéniers, 13 août 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

En même temps que la 44 ème Brocante, le salon des antiquaires se tient dans la salle de la culture et des loisirs.

Entrée gratuite.

Rens : 06 25 46 65 93.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

Salle de la culture et des loisirs

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At the same time as the 44th Brocante, the antique fair is held in the Salle de la Culture et des Loisirs.

Free admission.

Information : 06 25 46 65 93

Al mismo tiempo que la 44ª Brocante, la feria de antigüedades se celebrará en la Salle de la Culture et des Loisirs.

Entrada gratuita.

Información: 06 25 46 65 93

Gleichzeitig mit der 44. Brocante findet auch die Antiquitätenmesse im Kultur- und Freizeitsaal statt.

Der Eintritt ist frei.

Auskunft: 06 25 46 65 93

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Pays Dunois