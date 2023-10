20 Ans Les Mat’lots du Vent Salle de la criée, Port-Louis (56) 20 Ans Les Mat’lots du Vent Salle de la criée, Port-Louis (56), 17 novembre 2023, . 20 Ans Les Mat’lots du Vent Vendredi 17 novembre, 20h00 Salle de la criée, Port-Louis (56) 15 Les Mat’lots du Vents vous invitent à fêter leur 20 ans d’existence sous la forme concert – Repas et danses Concert de Mat’lots du Vent avec un répertoire choisi sur les 5 CD enregistrés suivi de Parfum de Folk chants et danses bretonnes Entrée 15€ avec repas : Kir – Couscous – dessert sur réservation source : événement 20 Ans Les Mat’lots du Vent publié sur AgendaTrad Salle de la criée, Port-Louis (56) 4, Route de Locmalo

Salle de la criée, Port-Louis (56)
4, Route de Locmalo
Salle de la criée, 56290 Port-Louis, France

