Soiré »e occitane Salle de la Coopé Baziège Baziège, samedi 3 février 2024.

Soiré »e occitane Présentation du roman Le silence de la combe par Sébastien Saffon, animation par Les cheveux d’argent (chorale Villenouvelle Mauremont), le qu’es aquo de Francis Daydé, crèpes. Samedi 3 février, 16h00 Salle de la Coopé Baziège Entrée libre et gratuite

Sébastien Saffon sera à l’honneur à la traditionnelle soirée occitane de l’ARBRE, samedi 3 février à 16h, salle La Coopé de Baziège. L’auteur présentera et dédicacera son nouveau livre Le silence de la combe, un roman qui se situe dans le contexte des débuts de la Seconde guerre mondiale. À partir de documents d’époque et de témoignages, l’auteur évoquera les deux premières années de ce conflit auquel personne n’a voulu croire dans un premier temps.

La soirée occitane de l’ARBRE ne serait pas sans le célèbre « Qu’es aquò » de Francis Daydé et ses objets dénichés dans quelques vieux tiroirs, sortis pour l’occasion de son musée La ferme d’autrefois de Montlaur qui retrace la vie paysanne de 1890 à 1950 dans la campagne lauragaise. La soirée sera animée par les Cheveux d’Argent, chorale du Club de Villenouvelle-Mauremont sous la houlette de Joseph Pinel, qui a préparé un superbe programme pour revisiter les doux airs du pays, en commençant par le Se Canto, l’Occitanie, une pointe d’accent et beaucoup d’autres. Entrée libre et gratuite, chandeleur oblige crêpes et verre de l’amitié seront au rendez-vous.

Salle de la Coopé Baziège allée paul marty 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

