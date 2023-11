Médiévales Salle de la Coopé – Baziège Baziège, 17 novembre 2023, Baziège.

Médiévales 17 – 19 novembre Salle de la Coopé – Baziège Entrée libre, sauf repas sur réservation

Médiévales de Baziège – 17, 18 etr 19 novembre 2023

Vendredi 18 novembre (La Coopé)

14h – Conférences (pour les élèves de l’école élémentaire) – Baziège à l’époque médiévale par Lucien Ariès..

Samedi 19 novembre (La Coopé) Colloque d’histoire

9h – Ouverture par Jean-François Roussel, Maire de Baziège et Lucien Ariès.

9h20 – Anne Réby, Historienne d’art : Architecture pré romane de notre région.

10h10 – Pause, inscription repas midi.

10h20 – Agathe Roby , Historienne médiéviste, Université de Toulouse Jean Jaurès : Le commerce charnel en Midi toulousain du XIIIe au XVIe siècle

11h10 – Philippe Archer, Illustrateur-dessinateur : Étapes de fabrication des illustrations d’un livre documentaire jeunesse.

12h – Repas – Restaurant Casa Bella (20 €)

36 Rue des Saules, sortie de Baziège route de Labège, inscription pendant le colloque, secrétariat ARBRE, avant 11h, dans la limite des places disponibles.

Réservation possible 06 70 79 37 01

Kir – Salade du chef – Rougail saucisse – Dessert du chef- 1/4 de vin / pers – Café.- (Susceptible de modifications).

14h20 – Laurent Macé, Professeur des universités, histoire médiévale, Université de Toulouse Jean Jaurès : Les troubadours et les clercs durant la croisade contre les Albigeois, présentation et signature de son livre « Petite histoire des troubadours » septembre 2022 (Cairn).

15h20 – 17h – Anne Brenon, Archiviste paléographe et Jean Louis Gasc, Guide- conférencier

Les cathares, Enseignement, liturgie, spiritualité. L’apport des manuscrits originaux

Présentation et signature du livre d’Anne Brenon, Éditions Ampelos (2022),

17h15 – Table ronde – L’agriculture en Lauragais, de l’autarcie à la mondialisation, perspectives.

Lucien Ariès, Professeur émérite (H) Université Paul Sabatier – L’agriculture d’hier en Lauragais.

Henri Feyt, Ingénieur agronome, généticien CIRAD-ITCF – Ces cultures de chez nous venues d’ailleurs.

Matthieu Killmayer, Ingénieur Régional, Animateur Filière Blé Dur, ARVALIS (Institut technique agricole) – Le blé dur en Lauragais d’aujourd’hui et de demain.

Christian Reclus, Directeur général de la Coopérative ARTERRIS : Le territoire au service du consommateur.

Bernard Pascal, Ingénieur agricole ITCF-ARVALIS : Médiateur.

20h- Ripaille à la taverne (sur réservation).

Chapitre ordre de la fève, animation Les compagnons de l’Aurore. Menu : Velouté de potiron aux foies de volaille, Cassoulet aux fèves et au confit de canard dans sa cassolette de pain, trou normand à la poire, Salade lauragaise, Fromage de montagne, Torta Ava de Badera sur crème occitane, vin, blanquette de Limoux, café. Inscription : Maison de la presse, 38 Grand’ rue, ou Créafleurs, 1 avenue de l’Hers, ou par courrier ARBRE 38 Rond-point des bleuets 31450 Baziège. 25€, enfants, -12ans, 15€.

DIMANCHE 20 FOIRE DES MÉDIÉVALES

Foire artisanale – Ateliers créatifs gratuits (Calligraphie, armoiries, blasons – Démonstrations de savoir-faire (four à pain, milhàs, forge médiévale) -Petits métiers – métiers d’antan – Marché d’artisans – ARBRE (publications, livres, bulletins et pause café – Animations offertes par ARBRE (gratuit) Manège carrousel pour enfants, Château gonflable, Jeux en bois, tir à l’arbalète pour enfants, Grands jeux médiévaux) – Animation musicale : orgue de Barbarie – Churros, crêpes

