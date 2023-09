Des champignons et des arbres – la forêt connectée Salle de la Coopé – Baziège Baziège Catégories d’Évènement: Baziège

Haute-Garonne Des champignons et des arbres – la forêt connectée Salle de la Coopé – Baziège Baziège, 7 octobre 2023, Baziège. Des champignons et des arbres – la forêt connectée Samedi 7 octobre, 17h00 Salle de la Coopé – Baziège Entrée libre Les champignons ne sont ni des plantes, ni des animaux. Alors que le rôle des plantes, des herbivores et des carnivores dans l’écosystème est généralement bien connu, le rôle des champignons dans la chaîne alimentaire est souvent mal apprécié. Si le saprophytisme et le parasitisme sont des modes de vie communément pratiqués dans l’écosystème, la symbiose est une association étroite et vertueuse entre les champignons et les arbres qui mérite d’être racontée. Durée : de 17h à 19h. Salle de la Coopé – Baziège allée paul marty 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0670793701 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00 Champignon-Arbre-forêt- ARBRE Détails Catégories d’Évènement: Baziège, Haute-Garonne Autres Lieu Salle de la Coopé - Baziège Adresse allée paul marty 31450 Baziège Ville Baziège Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Salle de la Coopé - Baziège Baziège latitude longitude 43.453947;1.614773

Salle de la Coopé - Baziège Baziège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baziege/