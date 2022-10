EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES Salle de la Conserverie Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES Salle de la Conserverie, 9 novembre 2022, Scorbé-Clairvaux. EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 9 – 13 novembre Salle de la Conserverie

ENTREE LIBRE

L’Association de la Palette Clairvalloise présente sa 26 Exposition de Peintures et Sculptures du 9 au 13 novembre 2022 Salle de la Conserverie Place Étienne Chérade de Monbron 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’Association « La Palette Clairvalloise » présente sa 26ème Exposition « Peintures et Sculptures » du 9 au 13 novembre 2022 – Entrée Gratuite – tout public – Salle de l’Ancienne Conserverie – Invité d’Honneur : Louis-Patrick Sommier et 70 autres artistes membres de la Palette Clairvalloise et artistes locaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T14:00:00+01:00

2022-11-13T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Salle de la Conserverie Adresse Place Étienne Chérade de Monbron 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Salle de la Conserverie Scorbé-Clairvaux Departement Vienne

Salle de la Conserverie Scorbé-Clairvaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scorbe-clairvaux/

EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES Salle de la Conserverie 2022-11-09 was last modified: by EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES Salle de la Conserverie Salle de la Conserverie 9 novembre 2022 Salle de la Conserverie Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux Vienne