Prévention des cancers : agissons au quotidien Salle de la Confluence Betton, 7 novembre 2023, Betton.

Prévention des cancers : agissons au quotidien Mardi 7 novembre, 20h00 Salle de la Confluence

Avec l’intervention du Dr Elodie Vauléon, oncologue au Centre Eugène Marquis

Le cancer est une maladie qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, et il est de notre devoir de sensibiliser et d’informer sur les moyens de prévention. Au cours de cette conférence, nous aborderons les différents types de cancers les plus répandus, les facteurs de risque, ainsi que les mesures concrètes que nous pouvons tous prendre pour réduire notre exposition à ces risques.

– Quelles sont les différentes familles des cancers ?

– Quels sont les facteurs de risques ?

– Où en est la recherche en termes de nouveaux traitements ?

– Y’a-t-il un lien possible avec notre environnement, les produits phytosanitaires ou notre alimentation ?

– Quels comportements adopter au quotidien (mode de vie, règles de vie, vaccination, dépistage)

– De quels types d’aides les personnes malades et leurs proches ont-elles besoin ?

– Temps d’échange

Salle de la Confluence place Charles de Gaulle – Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

Santé