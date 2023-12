CONCERT DE NOËL À VALMONT Salle de la Concorde Valmont, 10 décembre 2023 16:00, Valmont.

Valmont,Seine-Maritime

Le Chœur des Magiciens présente son concert de Noël le 10 décembre 2023 à 16h, à la salle de la Concorde à Valmont.

Entrée libre – Participation au chapeau.

Salle de la Concorde

Salle de la Concorde

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie



Le Ch?ur des Magiciens presents its Christmas concert on December 10, 2023 at 4pm, at the Salle de la Concorde in Valmont.

Free admission ? Participation by hat

La Ch?ur des Magiciens presenta su concierto de Navidad el 10 de diciembre de 2023 a las 16:00 horas, en la Salle de la Concorde de Valmont.

Entrada gratuita Participación con sombrero

Der Ch?ur des Magiciens präsentiert sein Weihnachtskonzert am 10. Dezember 2023 um 16 Uhr in der Salle de la Concorde in Valmont.

Der Eintritt ist frei ? Teilnahme mit Hut

