FestNoz de la Concode Bretons du Dunkerquois Salle de la concorde , Dunkerque (59) FestNoz de la Concode Bretons du Dunkerquois Salle de la concorde , Dunkerque (59), 21 octobre 2023, . FestNoz de la Concode Bretons du Dunkerquois Samedi 21 octobre, 20h30 Salle de la concorde , Dunkerque (59) 8€ Bal 20€ Bal et Repas Quand ce post est ouvert, On attaque les festivités estivales. Dès le bal de Carré plage du 9 juillet 14h30-18h30, nous demandons à nos fidèles danseurs et sonneurs de graver sur leur agenda la journée du 21 octobre 2023. On y dinera (sur réservation numérique en préparation) avec les musiciens et les bénévoles du cercle Avel Vreiz avant l’ouverture au public à 20h30 Salle de la Concorde. Artistes, Cercles Celtiques: Annoncez nos vos venues et vos envies. Sur cet évènement et lorsque nous nous croiserons cet été sur les côtes de la mer du nord ou les rives de bretagne sud. source : événement FestNoz de la Concode Bretons du Dunkerquois publié sur AgendaTrad Salle de la concorde , Dunkerque (59) 281, Chemin du Banc Vert

Salle de la concorde , 59640 Dunkerque, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43885 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-22T01:00:00+02:00

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-22T01:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle de la concorde , Dunkerque (59) Adresse 281, Chemin du Banc Vert Salle de la concorde , 59640 Dunkerque, France Age max 110 Lieu Ville Salle de la concorde , Dunkerque (59)

Salle de la concorde , Dunkerque (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//