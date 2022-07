Exposition « Historique et évolution du patrimoine bâti : Église, Reposance, Chalet Martel… » Salle de la Colombière Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Exposition « Historique et évolution du patrimoine bâti : Église, Reposance, Chalet Martel… » 17 et 18 septembre Salle de la Colombière, Les Gets Venez découvrir l'histoire et les projets de rénovation du patrimoine bâti des Gets à travers cette exposition.

Salle des fêtes municipale des Gets. Ouverture exceptionnelle. Exposition dans la salle Faucigny. Parking à proximité. Exposition en accès libre. Mettant en avant les rénovations et les différents projets futurs, avec pour objectif, la conservation du patrimoine bâti.

– Détails des différents projets passés et futurs de l’Église Notre Dame de la Nativité

– Projet de rénovation du Chalet Martel

– Retour sur la restauration du bâtiment de la Reposance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 Manon Guenot

