CÉRÉMONIE DES VOEUX Salle de la Colombe Port-Saint-Père, 19 janvier 2024, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 20:00:00

Monsieur le Maire, Gaëtan Léauté et l’ensemble des conseillers ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux pour cette nouvelle année..

C’est le rendez-vous annuel et l’occasion de faire le point sur l’année écoulée, les projets réalisés et à venir…

Rendez-vous à la salle de la Colombe de Port-Saint-Père, le vendredi 19 janvier à 20h.

Salle de la Colombe

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



