Soirée Zumba Salle de la Clairière Paucourt, vendredi 9 février 2024.

Soirée Zumba Soirée Zumba organisée par l’Amicale des Parents d’Elèves de Paucourt Vendredi 9 février, 18h30 Salle de la Clairière Voir https://www.helloasso.com/associations/ape-paucourt/evenements/zumba-9-fevrier-2024

Zumba Fitness Party. 4ème Soirée Zumba organisée par l’Amicale des Parents d’Elèves de Paucourt, vendredi 09 Février 2024. Salle de la Clairière. De 19h30 à 21h. Animée par Angy Zumba. Ouverture des portes à 19h. Réservation recommandée.

Salle de la Clairière 120 Rue de l'Église, Paucourt Paucourt 06 30 30 48 36 https://www.helloasso.com/associations/ape-paucourt/evenements/zumba-9-fevrier-2024 Ape.paucourt@hotmail.com

APE des Paucourtois