Rendez-vous à Paucourt le dimanche 10 décembre pour le deuxième Marché de Noël organisé par l’Amicale des Parents d’Elèves.

C’est presque 30 exposants qui seront au rendez vous, avec des créations pour tous les goûts !!!

Buvette et restauration sur place seront proposées par l’APE pour vous régaler : vin chaud, chocolat, boissons, crêpes, paninis salés, gâteaux … etc.

Les bénéfices permettront de financer le voyage scolaire prévu au printemps prochain.

Un stand photo sera également disponible sur place avec une photographe professionnelle.

Avec une grande tombola de Noël !!!

