Le 1er Salon de la Création et de l'Art du Fil aura lieu le dimanche 19 Novembre prochain, de 10h à 18h, salle de la Clairière, à Paucourt. Organisé par le Comité des Fêtes de Paucourt, en partenariat avec l'association paucourtoise « D'un Point à l'Autre ». Plus de 20 exposants, tous plus talentueux les uns que les autres, sont attendus. Créatrices, créateurs, artistes, artisans d'art. Pour la 1ère fois à Paucourt, toutes les activités qui touchent à l'art du fil seront représentées. Invitée d'honneur : Anne-Sophie Toniazzi, styliste, créatrice de mode.

Démonstrations, animations tout au long de la journée. Buvette, petite restauration. Entrée libre.

