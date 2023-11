Soirée Zumba Salle de la Clairière Paucourt Catégorie d’Évènement: Paucourt Soirée Zumba Salle de la Clairière Paucourt, 17 novembre 2023, Paucourt. Soirée Zumba Vendredi 17 novembre, 18h30 Salle de la Clairière Soirée animée par Angy Zumba Salle de la Clairière 120 Rue de l’Église, Paucourt Paucourt [{« type »: « email », « value »: « Ape.paucourt@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00 FMACEN045V50BBFF APE des Paucourtois Détails Catégorie d’Évènement: Paucourt Autres Lieu Salle de la Clairière Adresse 120 Rue de l'Église, Paucourt Ville Paucourt Lieu Ville Salle de la Clairière Paucourt latitude longitude 48.03541;2.79372

Salle de la Clairière Paucourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paucourt/