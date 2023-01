Balade hivernale Salle de la Clairière Paucourt Catégorie d’Évènement: Paucourt

Balade hivernale Salle de la Clairière, 5 février 2023, Paucourt. Balade hivernale Dimanche 5 février, 09h00 Salle de la Clairière Paucourt – balade hivernale du comité des fêtes Salle de la Clairière 120 Rue de l’Église, Paucourt Paucourt Le Comité des Fêtes de Paucourt organise sa traditionnelle balade hivernale » Les trois châteaux « . Le parcours sera balisé. Cette marche s’effectuera à une allure modérée. Un arrêt casse-croûte convivial vous attend. Espérant vous voir nombreux ! Le rendez vous est fixé à 9h45 devant la Salle de la Clairière pour un départ à 10h.

