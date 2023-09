Dictée pour tous – L’Herbergement Salle de la Clairière L’Herbergement, 7 décembre 2023, L'Herbergement.

Dictée pour tous – L’Herbergement Jeudi 7 décembre, 10h15 Salle de la Clairière gratuit

Le club Sourire d’Automne organise la « dictée pour tous » un jeudi matin par mois, de 10h15 à 12h, Salle de la Clairière à L’Herbergement.

Pendant une heure, les amateurs de la langue française viennent exercer leur talent en réfléchissant à l’orthographe et à la grammaire, puis en suivant des exercices simples et ludiques sur les mots.

Quelques notions de logique peuvent être abordées. Tout cela pour le plaisir de faire travailler sa mémoire, et dans la bonne humeur !

Cette activité est gratuite, ouverte à tous, adhérent au club Sourire d’Automne ou non-adhérent. Il faut simplement venir avec son matériel (cahier, crayon, gomme…)

Salle de la Clairière 1 rue des Pins, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire 02 51 42 81 74 https://www.lherbergement.fr/mes-services-et-demarches/salles-communales/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:15:00+01:00 – 2023-12-07T12:00:00+01:00

Club Sourire d’Automne